Politia Locala Sfantu Gheorghe se alatura campaniei "E timpul sa nu mai dam si noi ceva"

"E timpul sa nu mai dam si noi ceva" este o campanie lansata de Directia Generala Anticoruptie (DGA) din cadrul Politiei Romane, in parteneriat cu platforma Stop Contrabanda si are ca scop prevenirea coruptiei in sectorul public. Politia Locala Sfantu Gheorghe participa la campanie prin redirectionarea cazurilor de acest fel catre autoritatile competente."Anchetarea acestor cazuri nu este de competenta Politiei Locale, insa la fel cum procedam in cazul depistarii unui sofer care conduce sub ... citește toată știrea