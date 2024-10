Politia Locala: va rugam sa parcati la poligonul de tragere!

COMUNICAT DE PRESA. La fel ca in anii anteriori, intre 1 noiembrie, vineri, si 3 noiembrie, duminica, circulatia in jurul cimitirului comun din Sfantu Gheorghe, precum si in jurul cimitirului reformat apartinand Bisericii Fortificate Reformate, se va schimba temporar.Hadnagy Istvan, directorul Politiei Locale din Sfantu Gheorghe, a declarat: "vom proceda la fel ca si in anii anteriori: urcarea la cimitir se face din strada Cetatii, iar coborarea se va face prin strada Voican. Este foarte ... citește toată știrea