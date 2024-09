Politist din Turia, trimis in judecata pentru abuz si luare de mita

Un politist din Turia este trimis in judecata si se afla sub control judiciar, cu acuzatii de abuz in serviciu, fals intelectual si luare de mita in forma continuata, informeaza procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna.Vizat in ancheta este inca un barbat, tot sub control judiciar, dar pe cautiune, pentru dare de mita in forma continuata."In data de 11 septembrie 2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna a dispus trimiterea in judecata a ... citește toată știrea