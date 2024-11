Politistii au confiscat 1,5 metri cubi de lemn de foc

In urma unei actiuni, politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au confiscat joi, 31 octombrie a.c, 1,5 metri cubi de lemn de foc. Materialul lemnos era transportat de mai multi tineri in fondul forestier al localitatii Araci. Materialul provenea din taieri ilegale."In seara zilei de 31 octombrie a.c., politistii au actionat pentru prevenirea si combaterea infractiunilor silvice. In acest context, in fondul forestier al localitatii Araci, au surprins mai multi tineri care ... citește toată știrea