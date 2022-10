Politistii au stabilit identitatea barbatului mort in Gara Sfantu Gheorghe

Barbatul care saptamana trecuta a murit in gara din Sfantu Gheorghe avea 59 de ani si era localnic, originar din judetul Covasna, potrivit celor mai recente date furnizate de IPJ Covasna.Oamenii legii au stabilit identitatea barbatului gasit mort pe peronul garii din Sfantu Gheorghe in dimineata zilei de 13 octombrie. Din informatiile furnizate luni de IPJ Covasna, este vorba despre o persoana in varsta de 59 de ani din judetul Covasna.Cercetarile continua in acest caz, pentru ca politistii ... citeste toata stirea