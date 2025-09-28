Editeaza

Politistii cauta o minora de 16 ani disparuta din Sfantu Gheorghe

Sursa: Covasnamedia.ro
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 11:42
15 citiri
Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Covasna solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unei tinere in varsta de 16 ani. La data de 28 septembrie 2025, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca, in seara zilei precedente, in jurul orei 19:00, Rostas Tunde Bernadett, din municipiul Sfantu Gheorghe, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

In aceasta dimineata, in jurul orei 09:00, autoritatile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a anunta ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Raliul Brasovului ajunge in premiera si la Targu Secuiesc
Editia cu numarul 54 a TESS Rally Brasov & Targu Secuiesc aduce, pentru prima data, emotia si ...
Mituri si adevaruri despre diabet, cu dr. Kicsi Matyus Ildiko
Dr. Kicsi Matyus Ildiko este medic primar in cadrul Sectiei Interne a Spitalului Judetean de Urgenta ...
Care sunt noile trasee si orare pentru transportul public din Intorsura Buzaului
La aproximativ o luna dupa inaugurarea transportului public local din Intorsura Buzaului, firma care ...
ActualitateBusinessSportLife Show