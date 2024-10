Politistii continua activitatile dedicate mentinerii sigurantei in scoli in cadrul campaniei "Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia."

COMUNICAT DE PRESA. Siguranta in unitatile de invatamant reprezinta unul dintre domeniile prioritare de actiune ale politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Covasna. Odata cu debutul anului scolar 2024-2025 s-a dat si startul campaniei "Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia." prin care se urmareste sensibilizarea si constientizarea, de catre toti factorii implicati in derularea procesului de invatamant, cu privire la necesitatea adoptarii unei atitudini proactive si ferme in ceea ... citește toată știrea