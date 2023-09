Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna si politisti locali din cadrul Politiei Locale Sfantu Gheorghe, au actionat in cursul zilei de luni, in zona unitatilor de invatamant din judetul Covasna, in scopul prevenirii oricarui eveniment nedorit, pentru ca debutul noului an scolar sa fie marcat intr-un climat optim de ordine si siguranta publica.Siguranta in scoli reprezinta o prioritate, astfel ... citeste toata stirea