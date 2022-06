Politistii covasneni la datorie in contextul sarbatoririlor de Rusalii

In perioada 10 - 13 iunie a.c., cu ocazia sarbatorilor de Rusalii, politistii covasneni vor fi prezenti in teren pentru prevenirea evenimentelor nedorite, pentru mentinerea sigurantei traficului rutier si combaterea faptelor ilicite.Efectivele care vor fi prezente in teren vor actiona atat pentru prevenirea, descurajarea si combaterea faptelor antisociale, cat si pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, acestia folosind aparatele radar, aparatele etilotest si DrugTest, in vederea ... citeste toata stirea