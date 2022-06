Politistii covasneni sunt la datorie si in weekend

In perioada 17 - 19 iunie a.c., politistii vor actiona zilnic in judetul Covasna pentru prevenirea oricaror evenimente negative.Astfel, politistii vor asigura masuri pentru mentinerea ordinii publice in locurile aglomerate si in zonele de agrement si vor desfasura si actiuni punctuale in zona barurilor, teraselor si cluburilor, in vederea prevenirii faptelor antisociale.De asemenea, efectivele de politie vor fi prezente in teren cu ocazia desfasurarii activitatilor sportive si cultural - ... citeste toata stirea