Politistii covasneni vor fi la datorie in minivacanta ce urmeaza

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Covasna vor fi prezenti in teren in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorirea zilei Unirii Principatelor Romane, pentru a asigura mentinerea unui climat corespunzator de liniste si siguranta publica.Peste 80 de politisti vor fi mobilizati zilnic, in perioada 24-26 ianuarie a.c., si vor actiona pentru a preveni orice evenimente neplacute care ar putea afecta linistea si securitatea cetatenilor.Vor fi desfasurate activitati de patrulare, ... citește toată știrea