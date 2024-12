Politistii de prevenire din Covasna desfasoara sesiuni informative in cadrul Campaniilor "Sarbatori in siguranta" si "Romania Voteaza"

COMUNICAT DE PRESA. La data de 3 decembrie 2024, politistii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna au desfasurat activitati in cadrul campaniilor nationale "Sarbatori in siguranta" si "Romania Voteaza". Acestea au avut loc in zona garii centrale din municipiul Sfantu Gheorghe si au urmarit sa informeze cetatenii cu privire la masurile de prevenire a incidentelor, precum furturi sau utilizarea necorespunzatoare a articolelor pirotehnice, dar si despre drepturile si ... citește toată știrea