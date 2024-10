Politistii din Intorsura Buzaului in actiune pentru siguranta tinerilor biciclisti si trotinetisti

COMUNICAT DE PRESA. In contextul unui numar sporit de evenimente rutiere in care sunt implicati conducatori de biciclete si trotinete, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au demarat o campanie preventiva, menita sa reduca riscurile rutiere pentru elevii din localitate. In parteneriat cu liceele din Intorsura Buzaului, acestia organizeaza sesiuni de instruire in natura, prin care le prezinta tinerilor regulile de utilizare corecta si in siguranta a bicicletelor si ... citește toată știrea