Politistii din judetul Covasna au eliberat 112 de ordine de protectie provizorie, in anul 2023

Politistii din judetul Covasna au eliberat, pe parcursul anului 2023, 112 de ordine de protectie pentru victimele violentei in familie. Totodata, au fost luate 222 de masuri prin care agresorii au fost evacuati din casa in care locuia cu victimele lor si pentru reintegrarea victimei, se arata intr-un raport al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.In ceea ce priveste "prevenirea si combaterea infractionalitatii asociate violentei in familie" au fost emise 112 de ordine de ... citește toată știrea