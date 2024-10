Politistii prezenti in prima zi a programului "Scoala Altfel" la Sfantu Gheorghe si Comandau

COMUNICAT DE PRESA. In prima zi a activitatilor desfasurate in cadrul programului educational "Scoala Altfel", politistii din cadrul structurilor de prevenire, siguranta scolara si rutiera au fost prezenti la doua unitati de invatamant din judetul Covasna: Scoala Gimnaziala Speciala din municipiul Sfantu Gheorghe si Scoala Gimnaziala "Horn David" din comuna Comandau.Elevii au participat la sesiuni interactive in care au fost abordate teme de actualitate, cu scopul de a-i sensibiliza si de a-i ... citește toată știrea