Accidente grave au fost mai putine, dar, din pacate, au murit mai multi oameniPolitistii rutieri din judetul Covasna au dat in primele opt luni ale anului 2023 cu 10,99% mai multe amenzi decat in aceeasi perioada a anului trecut. Si actiuni de control au fost mai multe, cu 8%. Prezenta oamenilor legii pe strazi se vede nu doar in numarul de amenzi aplicate, ci si in faptul ca au fost mai putine accidente grave. Din pacate, desi au fost mai putine persoane ranite, neatentia pe drumuri a luat ... citeste toata stirea