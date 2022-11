Portofoliu de proiecte in valoare de circa 23 de milioane de euro, pentru dezvoltare urbana in Targu Secuiesc

Municipiul Targu Secuiesc are un portofoliu de proiecte de dezvoltare urbana in valoare de circa 23 de milioane de euro, conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) 2021-2030, elaborata cu ajutorul Bancii Mondiale si a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA).Estimarea acestui buget disponibil pentru perioada de implementare 2021-2030 s-a facut pe baza unei metodologii ce a luat in calcul bugetele de investitii de capital anuale din perioada ... citeste toata stirea