Posibila corupere a alegatorilor, in Barcani. Politia face cercetari

Politistii din judetul Covasna fac verificari dupa ce au fost sesizati "privind posibila corupere a alegatorilor" in localitatea covasneana Barcani, in contextul alegerilor locale si europarlamentare de duminica."Din verificarile initiale ale politistilor a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din comuna Barcani, ar fi oferit sume de bani si bauturi alcoolice mai multor persoane din localitate, in calitate de alegatori, pentru a-i determina sa voteze un anumit candidat"