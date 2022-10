Poti sa fii cu un pas mai aproape de comunitate. Crucea Rosie Covasna cauta voluntari

Auzim, din ce in ce mai des, cat de important este sa ne implicam pentru a crea o societate mai buna, in care nimeni sa nu fie lasat in urma si in care empatia sa guverneze. O societate in care sa avem grija de cei din jurul nostru, sa le intelegem nevoile si sa ii sustinem in masura posibilitatilor noastre. Cei care isi doresc sa fie mai aproape de comunitate au acum ocazia sa o faca, devenind voluntari ai Crucii Rosii - Filiala Covasna. Se cauta voluntari din Municipiul Sfantu Gheorghe si din ... citeste toata stirea