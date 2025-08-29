Editeaza

Povestea Kirei - de la frica la speranta

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 29 August 2025, ora 07:00
Eu sunt Kira si acum un an si jumatate am ajuns in adapost impreuna cu o alta prietena de soarta. Am trait candva intr-un apartament, cu oameni care mi-au fost "familie", dar intr-o zi au hotarat ca nu mai pot continua cu noi si ne-au lasat aici. Dintr-un pat moale, m-am trezit brusc intre gratii reci, intr-un loc strain si plin de zgomote.

La inceput, latram neincetat. Multi au crezut ca sunt agresiva, dar adevarul este ca imi era teama si eram complet pierduta. Era singura modalitate prin ...citește toată știrea

