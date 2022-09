Prefectul de Covasna, de Ziua Turismului: "In judetul Covasna avem un patrimoniu foarte important, dar din pacate nu este pus in valoare"

Dealul Csere din zona Magherus a fost marti, 27 septembrie, locatia unde prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a sustinut conferinta de presa lunara. A vrut astfel sa marcheze, de la o altitudine de peste 750 de metri, dintr-un platou unde se poate vedea o panorama cu jumatate din judet, dar si cu o parte din Brasov, Ziua Mondiala a Turismului. Prefectul, care este si specialist in dezvoltare rurala si turism, a punctat in acest context ca judetul nostru are un potential extraordinar ... citeste toata stirea