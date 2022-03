Prefectul de Covasna, despre incendiile de vegetatie: "Nu este de joaca. Se poate pierde sprijinul acordat de APIA"

Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan a atras atentia proprietarilor de terenuri agricole ca incendiile de vegetatie le-ar putea aduce suspendarea subventiei de la APIA. Apelul vine in contextul in care s-a constatat un fenomen privind aceste focuri, care, scapate de sub control pot produce pagube materiale si chiar victime.Potrivit ISU Covasna, de la inceputul anului pana in 29 martie, la nivelul judetului au fost inregistrate 70 de interventii pentru stingerea incendiilor de vegetatie, ... citeste toata stirea