Prefectul de Covasna, despre schimbarile legislative care vizeaza angajatii: "Desi legea este foarte buna, totusi am niste retineri"

Noile reglementari valabile odata cu intrarea in vigoare a Legii 283, privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ, care vizeaza inclusiv functionarii publici si dreptul lor de a lucra de acasa 5 zile pe luna, au fost aduse in discutie marti, intr-o conferinta de presa, de prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan.Reprezentantul Guvernului in teritoriu a spus ca este important ca angajatii sa isi cunoasca drepturile, dar aplicabilitatea Legii 283 in cazul functionarilor ... citeste toata stirea