Prefectul judetului Covasna, dr. Raduly Istvan, a adus lamuriri, in cadrul unei conferinte de presa de marti, 25 aprilie a.c., in ceea ce priveste inregistrarea actelor publice. Acesta incurajeaza cetatenii ca, atunci cand au de facut o cerere sau o petitie la oricare dintre institutiile de stat, sa se prezinte cu doua exemplare, sa ceara numar de inregistrare, iar un exemplar sa ramana "la purtator". Astfel, se vor evita intarzieri si erori in solutionarea solicitarilor.Prefectul a precizat ... citeste toata stirea