Prefectul judetului Covasna, despre conflictul din Ucraina: "Sper ca oamenii mari, cu decizie, o sa aiba atata intelepciune sa gandeasca sa nu strice tot ceea ce avem"

Autoritatile din judetul Covasna nu au primit semnale oficiale sa se pregateasca in cazul in care conflictul din Ucraina ar putea escalada, a spus prefectul Raduly Istvan, care a precizat in acest context ca spera ca cei cu putere de decizie sa evite cu orice pret razboiul."Mai bine ne certam aici pe autostrazi (n.red. cu referire la dezbaterea de la Ilieni), decat sa avem razboi. Cred ca nimeni nu vrea. Noi sigur nu vrem. Nu am primit nimic in mod oficial, nu suntem nici in alerta, dar ... citeste toata stirea