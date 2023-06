Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, spune ca are obligatia morala sa intervina, ca mediator, in situatia blocurilor debransate de la apa potabila de catre Gospodarie Comunala, din cauza datoriilor. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a convocat joi, 29 iunie, de la ora 9:00, o sedinta cu toti cei implicati. Invitati sunt si reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, in contextul acuzatiilor ca exista un risc de a se crea o problema de sanatate publica daca oamenii nu ... citeste toata stirea