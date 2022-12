Prefectul Raduly Istvan a cerut lamuriri de la LPF dupa meciul cu scandari xenofobe dintre Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti

Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a cerut lamuriri de la Liga Profesionista de Fotbal (LFP) dupa meciul din 11 noiembrie dintre Sepsi OSK si Petrolul Ploiesti, in care suporterii ploiesteni au avut scandari xenofobe si rasiste. El a precizat si ca prefectul poate interveni in astfel de cazuri doar daca primeste inaintea meciului o notificare din partea Jandarmeriei in care se mentioneaza ca nivelul de risc al meciului este ridicat. Ceea ce, sustine Raduly Istvan, in acest caz nu s-a ... citeste toata stirea