Prefectul Raduly Istvan: "Este o obligatie morala a tuturor sa fim prezenti si sa ii ajutam la nevoie pe cei care solicita acest lucru"

Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, spune ca este important sa ii ajutam pe cei aflati la nevoie, in contextul situatiei umanitare din Turcia si Siria, dupa ce o serie de cutremure au lovit cele doua tari. Totusi, reprezentantul Guvernului in teritoriu subliniaza ca ajutorul ar trebui sa fie unul centralizat."Este o obligatie morala a tuturor sa fim prezenti si sa ii ajutam la nevoie pe cei care solicita acest lucru. Consider ca ajutorul pe care am inteles ca peste 70 de tari il vor