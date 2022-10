Prefectul revine in audienta in orasul Covasna

Prefectul judetului Covasna anunta ca isi continua programul de audiente in teritoriu, cu o sedinta care va avea loc in orasul Covasna. De aceasta data, insa, nu va avea loc in prima joi din luna, asa cum era obiceiul, ci in a doua, mai exact in 10 noiembrie."Pe 3 noiembrie ar fi trebuit sa fiu in audienta in orasul Covasna, dar din pacate sunt plecat atunci din judet si din aceasta cauza amanam o saptamana. Deci in 10 noiembrie o sa fiu prezent la sediul primariei din Covasna", a declarat ... citeste toata stirea