Prefectura Covasna: 39 de cazuri noi de COVID-19 raportate marti in judet

De luni pana marti in judetul Covasna au fost raportare 39 de cazuri noi de COVID-19 si au fost efectuate 236 de teste. Din fericire, 51 de pacienti s-au vindecat si nu s-au inregistrat decese ale unor persoane care sufereau de aceasta boala, a anuntat Prefectura Covasna. Incidenta in judet este de 2,77/1.000."De la debutul pandemiei, la nivel judetean s-au raportat 14149 cazuri, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 39 cazuri noi, iar incidenta la nivel de judet este 2,77 - conform ... citeste toata stirea