Prefectura Covasna: audientele de la Intorsura Buzaului, amanate cu o saptamana

Audientele in teritoriu ale prefectului judetului Covasna continua, insa cu o amanare in programul obisnuit. Daca, dupa planificarea initiala, locuitorii zonei Buzaielor ar fi putut sa se intalneasca joi, 2 iunie, cu Raduly Istvan, din motive obiective, activitatea s-a amanat cu o saptamana si va avea loc in 9 iunie.Cauza amanarii este sarbatoarea Inaltarii Domnului si implicit activitatile organizate in peste 10 locuri din judet cu ocazia Zilei Eroilor."Audienta de joi, 2 iunie, cand ... citeste toata stirea