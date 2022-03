Prefectura Covasna intra miercuri in greva japoneza

Prefecturile din tara, implicit cea din judetul Covasna, continua actiunile de protest iscate pe fondul salarizarii inechitabile. Astfel, miercuri, 16 martie, angajatii vor purta banderole albe la brat.Motivul pentru care nu se face greva generala, asa cum a fost anuntat anterior, este dat de razboiul din Ucraina, informeaza coordonatorii actiunii."Am adoptat aceasta masura si nu am declarat greva generala, asa cum am stabilit, deoarece nu putem intrerupe activitatea in contextul razboiului ... citeste toata stirea