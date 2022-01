Prefectura Covasna: peste 67 de milioane de lei, fonduri guvernamentale atrase in judet in 2021

Prefectul de Covasna, Raduly Istvan a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in 2021 judetul a primit peste 67 de milioane de lei din fonduri guvernamentale, pentru diverse investitii, prin cinci proiecte de hotarari de guvern, depuse alaturi de Consiliul Judetean."Prin intermediul pregatirii unor proiecte de hotarari ale Guvernului, impreuna cu Consiliul Judetean Covasna, (...) am reusit, in perioada de cand sunt eu prefect, ultimele noua luni, sa atragem 67 de milioane de lei, din ... citeste toata stirea