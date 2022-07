Prefectura Covasna va trimite la Bucuresti propuneri pentru imbunatatirea "Legii ursului"

Prefectura Covasna va trimite la sfarsitul acestei saptamani o adresa Guvernului si Ministerului Mediului cu propuneri de a imbunatati "Legea ursului". Legislatia privind interventiile in cazul salbaticiunilor care creeaza probleme a fost analizata vineri, chiar in timp ce la Belin Vale un cioban era atacat de urs la o stana. Mai multi factori decidenti, implicati in procesele care ar trebui sa rezolve aceasta problema (primari, medici veterinari, reprezentanti ai Inspectoratului de Jandarmi, ... citeste toata stirea