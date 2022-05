Pregatire profesionala a politistilor covasneni pe linia conducerii autospecialelor cu regim de circulatie prioritara

Conducerea defensiva reprezinta o prioritate pentru politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna. In acest sens, politistii Biroului Pregatire Profesionala au implementat un program care sa raspunda nevoilor de pregatire ale politistilor.Programul de instruire este menit sa asigure dobandirea competentelor practice necesare pentru conducerea si manevrarea autovehicului in conditii de siguranta pe drumurile publice, atat in regim de circulatie normal, cat si in regim de ... citeste toata stirea