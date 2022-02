Prejudicii de peste 9 milioane de lei, recuperate de politistii covasneni din depistarea de infractiuni economico-financiare si de spalare a banilor

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna au recuperat, prin activitatile de anul trecut in cauze privind infractiuni economico- financiare si de spalare a banilor prejudicii in cuantum de peste 9 milioane de lei, arata un bilant pe 2021.Raportul IPJ mai arata si ca o parte dintre infractiuni au fost depistate in flagrant."In ceea ce priveste criminalitatea economico-financiara, in perioada de ... citeste toata stirea