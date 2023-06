Premierul Nicolae Ciuca a demisionat din functia de premier, dupa ce a decis, in urma cu doua saptamani, amanarea depunerea mandatului pentru rezolvarea crizei din invatamant."In urma cu doua saptamani, am decis amanarea depunerii mandatului de prim-ministru, pentru ca pozitia responsabila era sa gestionam cu prioritate criza din educatie si sa oferim cadrelor didactice solutiile corecte pentru lipsa de resurse de care sufera de ani de zile. Dialogand si colaborand, am reusit sa gasim acele ... citeste toata stirea