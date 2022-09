Premii si distinctii la ISU Covasna

Ziua Pompierilor a fost sarbatorita cu o ceremonie specialaZiua Pompierilor a fost sarbatorita marti, 13 septembrie, la ISU Covasna, cu o ceremonie militara, la care a luat parte si prefectul Raduly Istvan. In cadrul acestui eveniment, un ofiter si cinci subofiteri au fost inaintati in grad, pentru ca s-au remarcat in activitatea desfasurata. Au fost si alti pompieri evidentiati la aceasta activitate."Astazi, 13 septembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihai ... citeste toata stirea