Pentru a recunoaste deceniile de dedicare si sacrificiu in slujba comunitatii din Intorsura Buzaului, preotul Ciprian Popica si profesorul Ioan Alexandru Renga au primit de la autoritatile locale titlul de "Cetatean de Onoare". Distinctiile au fost inmanate duminica trecuta, odata cu sfintirea catedralei orasului.Preotul Ciprian Popica este cunoscut pentru munca sa neobosita in construirea catedralei care devenit simbolul orasului."Acum 30 de ani, in orasul nostru a fost hirotonit un preot ... citeste toata stirea