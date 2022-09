Presedintele CJ Covasna: Asteptam cu mari emotii prima ocazie cand regele Marii Britanii va reveni la noi

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, a declarat vineri ca disparitia Reginei Elisabeta a II-a este regretabila, el exprimandu-si, totodata, speranta ca Regele Charles al III-lea va gasi, si dupa preluarea tronului Marii Britanii, timpul necesar pentru a reveni in judetul Covasna.Tamas Sandor a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Valea Zalanului si Miclosoara, doua localitati din judetul Covasna unde Regele Charles al III-lea a a venit constant in vacanta ... citeste toata stirea