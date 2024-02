Presedintele CJ Covasna: Castelul de la Olteni va fi o atractie turistica unica in regiune; va avea si un centru de echitatie

Castelul din Olteni, aflat in curs de reabilitare pe baza unui proiect cofinantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, urmand a fi transformat intr-un muzeu ecvestru, va avea si un centru de echitatie, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor."Judetul Covasna are cele mai multe conace si castele din Romania pe kilometru patrat, avem 165 de conace si castele luate in evidenta, o parte in proprietate publica, dar majoritatea in proprietate privata, iar o ... citește toată știrea