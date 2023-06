Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a anuntat, joi, ca Primaria Darmanesti a pus in aplicare sentinta definitiva a Curtii de Apel Bacau si a inlaturat crucile ridicate acolo pentru eroii romani, dar si monumentul amplasat in incinta."As dori sa fac un anunt important. Astazi sunt la Bruxelles si am aflat de la colegii mei ca astazi dimineata, Primaria Darmanesti a pus in aplicare, a executat sentinta irevocabila si definitiva a Curtii de Apel Bacau pentru lucrarea ... citeste toata stirea