I.P.J Covasna deruleaza in acest an un Program de prevenire a victimizarii minorilor, una din componentele acestuia fiind modulul de prevenire a agresiunilor sexuale impotriva minorilor. Implementarea obiectivelor acestui modul consta si in derularea unor activitati informativ - educative destinate acestui grup tinta.Violenta sexuala este un fenomen social extrem de grav, cu consecinte de lunga durata pentru victime. Elementul de baza care caracterizeaza toate formele de violenta sexuala este ... citeste toata stirea