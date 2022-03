Prima barza din judet a sosit la Bicfalau!

Prima barza din judet a ajuns anul acesta, pe 7 martie, in cuibul ei din satul Bicfalau, comuna Ozun. Vremea mai rece din aceasta perioada nu ar trebui sa creeze probleme acestor tipuri de pasari, spune presedintele Asociatiei Rara Avis, Kelemen Laszlo.De cinci ani incoace, aceeasi pasare ajunge prima in judetul nostru, chiar in acelasi cuib."Tocmai am primit vestea! Prima barza a sosit in secuime. Ca si in anii precedenti, in Bicfalau", a anuntat presedintele Asociatiei Rara Avis, Kelemen ... citeste toata stirea