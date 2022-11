Prima lumanare de Advent, simbolizand asteptarea Craciunului, aprinsa pe 27 noiembrie la Sfantu Gheorghe

Piata Centrala din municipiul Sfantu Gheorghe va fi decorata si in acest an cu o uriasa coroana de brad, pe care se vor afla patru lumanari ce vor fi aprinse succesiv in ultimele patru saptamani ramase pana la Craciun.Potrivit autoritatilor locale, prima lumanare de Advent va fi aprinsa duminica, 27 noiembrie, la ora 19.30, de catre primarul Antal Arpad, in cadrul unei ceremonii la care sunt asteptati toti locuitorii orasului."A inceput perioada pregatirilor pentru sarbatoarea Craciunului, ... citeste toata stirea