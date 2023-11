Ce recomandari au autoritatileA nins la Comandau in noaptea de sambata spre duminica. Jandarmii montani covasneni sunt in alerta si transmit recomandari esentiale pentru siguranta celor care vor sa mearga in natura.Autoritatile le amintesc celor care aleg sa se bucure de frumusetea peisajului in acest sezon sa fie bine pregatiti pentru conditiile reci. De asemenea, acestea au subliniat importanta respectarii traseelor marcate si a evitarii abaterilor de la drum."In cursul noptii trecute, ... citeste toata stirea