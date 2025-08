Prima stana cu spatii de cazare din Romania se afla la Barcani

La marginea comunei Barcani, intr-un peisaj rural autentic, se afla o stana cu totul speciala: prima din Romania care ofera spatii de cazare. Aici, traditia oieritului se intalneste cu ecoturismul, iar povestile vechi prind viata prin ochii Dianei Oprea, o tanara de 27 de ani care a ales sa lase agitatia orasului pentru a face "lucruri faine" acasa, in Barcani. In urmatoarele randuri vei afla cum a transformat o idee in realitate, ce a insemnat pentru ea sa se intoarca acasa, chiar daca ... citește toată știrea