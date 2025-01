Prima zi din acest an a portilor deschise la Adapostul de Caini din Campul Frumos

Adapostul de Caini din Campul Frumos isi deschide portile pentru toti iubitorii de animale, sambata, 1 februarie, intre orele 10:00 si 15:00. Evenimentul marcheaza prima zi a portilor deschise din acest an si ofera vizitatorilor posibilitatea de a interactiona cu cainii, fie pentru a-i plimba, fie, cel mai important, pentru a-i adopta.Desi situatia din adapost s-a mai imbunatatit in ultima vreme, cainii vagabonzi continua sa fie o problema in anumite zone ale orasului. In prezent, in zona ... citește toată știrea