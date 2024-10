"Primaria Copiilor" din Barcani: Scolarii si-au ales liderii

Dupa o campanie plina de entuziasm, afise si promisiuni, alegerile pentru "Primaria Copiilor" s-au incheiat cu succes in comuna Barcani. Copiii au votat democratic, exact cum fac adultii, si si-au ales reprezentantii pentru functiile de "Primar" si "Viceprimar"."Dupa o campanie sustinuta printre colegi, cu afise, promisiuni si multe emotii, azi, ca si adultii, in mod democratic si cu principii, copiii au ales", se arata in postarea pe Facebook a primarului Nicu Pastor.In Barcani primarul ... citește toată știrea