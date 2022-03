Primaria Intorsura Buzaului vrea sa cumpere doua masini electrice prin Programul Rabla

Primaria Intorsura Buzaului vrea sa achizitioneze doua masini electrice prin Programul Rabla Plus si sa renunte astfel la patru autoturisme vechi."Avem pe lista de investitii bani prevazuti pentru doua masini electrice. Dorim sa cumparam doua Dacia Spring. Am depus deja la Agentia Fondului de Mediu cereri in termen pentru a primi doua tichete Rabla pentru masini electrice. (...) La fiecare masina electrica noua, trebuie sa dam doua rable. Noi vrem doua certificate, deci vom da patru masini ... citeste toata stirea